Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall mit Folgen- Drogen genommen

Bünde (ots)

(sls) Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne gültige Fahrerlaubnis verursachte ein 19-jähriger aus Bünde am Mittwochabend einen Verkehrsunfall auf der Elsestraße in Bünde. Gegen 19.15 Uhr befuhr Bünder mit seinem Kleinkraftrad Yamaha die Elsestraße in Richtung Klinckstraße. Vor dem Bünder befand sich zu diesem Zeitpunkt der Fahrer eines grauen BMW. Der 20-jährige Fahrer aus Rödinghausen musste in Höhe der Hausnummer 6 verkehrsbedingt halten. Der Mofa-Fahrer übersah den Bremsvorgang des BMW-Fahrers zu spät und fuhr hinten auf. Durch die Kollision stürzte das Kleinkraftrad zur Seite und der Bünder klagte anschließend über leichte Verletzungen am Bein. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme durch die eingesetzten Beamten stellte sich heraus, dass der Mofa-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das Fahrzeug ist. Des Weiteren verlief ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest positiv. Dem Bünder wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen diverser Verkehrsdelikte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell