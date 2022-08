POL-ANK: 40.000 Euro Schaden nach Unfall auf der A20

Pasewalk (ots) - Unbekannte haben vom 07.08. bis 16.08.2022, 13:30 Uhr einen Transporter am Luisenplatz in Pasewalk aufgebrochen. Hierbei hatten die Täter ein Loch in die Schiebetür des VW Crafter geschnitten, um diese zu öffnen. Anschließend entwendeten sie das darin befindliche Werkzeug im Wert von ca. 3.000 Euro. Der Gesamtschaden beträgt etwa 4.000 Euro. Es wurde eine Ermittlungsverfahren wegen besonders ...

