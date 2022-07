Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hildrizhausen: Unfall im Bereich der Autobahnauffahrt

Ludwigsburg (ots)

Eine 25-jährige Renault-Fahrerin war am Mittwoch gegen 17:30 Uhr auf der Kreisstraße 1000 von Ehiningen kommend in Richtung Hildrizhausen unterwegs. An der Autobahnauffahrt bog sie nach links ab, um auf die Autobahn 81 in Richtung Stuttgart aufzufahren. Dabei übersah sie mutmaßlich den entgegenkommenden Audi eines 63-Jährigen, der die Kreisstraße 1000 von Hildrizhausen in Richtung Ehningen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw, wobei der Renault der 25-Jährigen ins Schleudern geriet und in der Fahrstreifenabgrenzung der Autobahnauffahrt zum Stehen kam. Die 25-Jährige sowie eine Beifahrerin im Audi des 63-Jährigen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

