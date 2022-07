POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht im Parkhaus Solitude

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 16:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei welchem ein Motorradfahrer ums Leben kam. Der 54-jährige Unfallverursacher fuhr mit seinem Mercedes Sprinter in Richtung Murr. Im entgegenkommenden Verkehr fuhren ein 55-Jähriger in einem VW Lupo, ein 44-jähriger Motorradfahrer und eine 42-Jährige in einem Seat ...

