POL-GT: Tageswohnungseinbruch an der Jenaer Straße

Gütersloh (ots) - Versmold (MK) - Am Dienstagvormittag (30.08., 11.00 Uhr) ereignete sich auf der Münsterstraße/ B 476 ein Alleinunfall eines 29-jährigen Pkw-Fahrers. Den Erkenntnissen zufolge befuhr der Versmolder mit seinem Fiat die B 476 in Richtung Sassenberg. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 29-Jährige in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ...

mehr