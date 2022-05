POL-EN: Herdecke- Frau wirft mit Steinen auf Einsatzkräfte

Hattingen (ots) - In der Nacht zu Samstag beschmierten Unbekannte die Turnhalle und einen Parkautomaten an der Talstraße. An der Fassade der Turnhalle wurde die etwa 270 cm breite und 190 cm hohe Zahl 107 in lila Farbe gesprüht. Auch an dem anliegenden Parkautomaten wurde in lila die Zahl 107 aufgesprüht. Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen liegen nicht vor. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr