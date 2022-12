Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand eines Heizschuppens

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Am Samstagmorgen gegen 05.15 Uhr kam es in Alsenz zu einem Brand eines Heizschuppens. Aus bislang unbekannten Gründen geriet ein Schuppen, in dem eine Heizung und eine größere Menge Holz untergebracht war in Brand. Der Schuppen brannte völlig ab. Der Schaden wird auf ca. 55.000, --EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. |pirok

