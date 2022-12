Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alleinunfall mit Personenschaden.

Konken (ots)

Am 24.12.2022 gegen 00:05 Uhr verursacht ein 19-Jähriger PKW-Fahrer einen Alleinunfall und verletzt sich hierbei. Besagter PKW-Fahrer befuhr die L350 von Konken in Richtung Herschweiler-Pettersheim. Hier kam dieser, kurz nach der Ortsausfahrt Konken, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dortigen Baum. Die genaue Unfallursache bedarf weiterer Ermittlungen. Der Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

