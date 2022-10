Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diesel aus geparkten Lkw entwendet

Weilerswist (ots)

In der Nacht von Donnerstag (27.10.2022) auf Freitag wurde in Weilerswist am Rastplatz "Am blauen Stein" circa 400 Liter Diesel aus einem Lkw entwendet.

Eine Leitung eines Dieseltanks wurde gewaltsam herausgerissen. Der Tankdeckel selbst blieb unbeschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02251-7990 entgegen.

