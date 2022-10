POL-EU: Motorradfahrer auf Laub ausgerutscht

Blankenheim (ots) - In der Zeit von Donnerstag (18.30 Uhr) bis zum heutigen Freitagmorgen (5.35 Uhr) schlugen Unbekannte ein Fenster einer Kfz-Werkstatt in der Straße Am Johannesbusch ein. Die Diebe stahlen ein Quad, Werkzeuge und diverse Reifen. Der Beuteschaden liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: 02251/799-90209 E-Mail: ...

mehr