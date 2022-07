Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Autos aufgebrochen

Coesfeld (ots)

In Dülmen haben Unbekannte zwischen Freitag (15.07.22) und Samstag (16.07.22) mehrere Autos aufgebrochen.

Zwischen 12.30 Uhr und 21.20 Uhr schlugen Unbekannte am Freitag (15.07.22) das Beifahrerfenster eines grauen Opel Meriva ein. Dieser stand auf dem Mitarbeiterparkplatz einer Seniorenresidenz an der Straße An der Eisenhütte. Die Täter entwendeten eine Geldbörse.

Zwischen 13 Uhr am Freitag (15.07.22) und 00.30 Uhr am Samstag (16.07.22) brachen Unbekannte in einen schwarzen Toyota Aygo ein, indem sie die Seitenscheibe der Fahrertür einwarfen. Das Auto stand am Spiekerhof an der Straße. Die Täter entwendeten ein Portemonnaie.

Bei einem weißen Kia ProCeed haben Unbekannte die Scheibe der Fahrertür eingeworfen. Gegen 1 Uhr in der Nacht auf Samstag (16.07.22) hörte ein Zeuge einen Knall. Das Auto stand am Fahrbahnrand der Straße Am Teigelofen. Die Täter entwendeten die Geldbörse.

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise und rät, Wertsachen nicht in Fahrzeugen zu lassen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell