POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Grauer Ford Kuga beschädigt

Coesfeld (ots) - Am Lübbesmeyerweg sind Unbekannte in ein Bürogebäude eingebrochen. Zwischen 11.30 Uhr am Samstag (16.06.22) und 8.45 Uhr am Sonntag (17.07.22) schoben die Täter eine Rolllade hoch und zerstörten eine Scheibe. Sie flüchteten mit Bargeld. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

