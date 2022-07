Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Dieningskamp/ Einbruch in Häuser

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Dieningskamp in zwei Häuser eingebrochen. Am späten Freitagabend (15.07.22) schlugen zwei Unbekannte ein Fenster ein, um so ins Innere eines Hauses zu gelangen. Tatzeit war gegen 22.25 Uhr. Es ist derzeit nicht bekannt, ob die Täter etwas mitgenommen haben.

Die mutmaßlichen Einbrecher werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

-Männlich -Dunkler Teint -Ca. 25-30 Jahre alt, -Ca. 1,70-1,75 Meter groß, -Schlanke sportliche Figur -Kurzes schwarzes Deckhaar, an den Seiten kahlrasiert -Dunkler kurzer Dreitagebart -Bekleidet mit heller Hose, dunkles Oberteil, dunkle Schuhe

Person 2:

-Männlich -Dunkler Teint -Ca. 20-30 Jahre alt, -Ca. 1,70 - 1,75 Meter groß, -Heller Kapuzenpullover, -Dunkle Jogginghose

In der Nacht auf Samstag (16.07.22) hörte eine Zeugin gegen 23 Uhr ein "Scheppern" bei einem Haus. Die Täter schlugen ein Kellerfenster ein und gelangten so ins Innere des Hauses. Ob sie etwas gestohlen haben, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Lüdinghausen prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

