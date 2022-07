Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Altenberger Straße; Alleinunfall mit Personenschaden, Trunkenheit und ohne Fahrerlaubnis

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 16.07.2022, gegen 08:00 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Havixbecker, mit seinem Kleinkraftrad, die Altenberger Straße in Havixbeck, aus Richtung Ortskern kommend, in Fahrtrichtung Münster. In einem Kurvenbereich verlor er die Kontrolle über seinen Roller, stürzte und verletzte sich hierbei schwer. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Havixbecker alkoholisiert war und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er wurde zur stationären Behandlung einem umliegenden Krankenhaus zugeführt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Roller wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

