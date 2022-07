Coesfeld (ots) - Auf der B235 in Bösensell sind am Donnerstag (14.07.22) ein Auto und ein Lkw zusammengestoßen. Gegen 15.30 Uhr war eine 72-jährige Autofahrerin aus Lüdinghausen auf der Bundesstraße in Richtung Senden unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen kam sie nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit einem aus Senden kommenden Lkw zusammen. Der 32-jährige Fahrer aus ...

