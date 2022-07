Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen/Nachtragsmeldung "Aktueller Einsatz in Südkirchen"

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 4796788

Die Polizei war am Sonntag (17.07.22) mit starken Kräften und einem Hubschrauber in Südkirchen im Einsatz. Ein Zeuge meldete gegen 15.10 Uhr eine Person mit einer Langwaffe. Nach intensiver Suche im Bereich der Wersebrede in einem Waldstück am Friedhof verlief die Fahndung negativ. Im Rahmen der Streife sucht die Polizei weiter.

Ursprungsnachricht:

Am Sonntag, 17.07.22, wurde der Polizei, gegen 15.10 Uhr, im Bereich der Wersebrede in einem Waldstück am Friedhof eine verdächtige Person gemeldet. Mit starken Kräften, unter anderem durch Unterstützung eines Polizeihubschraubers, suchen Polizeikräfte nach der Person. Hinweise auf eine konkrete Straftat gibt es derzeit nicht.

