Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sturm weht entsorgten Weihnachtsbaum gegen fahrenden LKW

Buchholz (WW) (ots)

Am Montagmorgen kam es in der Hauptstraße in Buchholz (WW) zu einem Verkehrsunfall mit einem Weihnachtsbaum. Aufgrund des starken Windes ist ein entsorgter Tannenbaum auf die Straße geweht worden und prallte dort gegen die Fahrzeugfront eines fahrenden LKW. Am LKW entstand Sachschaden. Hinweise auf den Eigentümer des Baumes liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell