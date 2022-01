Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unbekannter Täter hebt Gullydeckel aus

Buchholz (WW) (ots)

In der Nacht von Samstag auf Montag hat ein bisher unbekannter Täter in der Heckenstraße in Buchholz (WW) einen Gullydeckel über einem Revisionsschacht ausgehoben. Vorbeifahrende Fahrzeuge mussten vorsichtig an der Gefahrenstelle vorbeifahren. Zusammen mit einem Nachbarn hat der Mitteiler den Gullydeckel wieder eingesetzt und den Sachverhalt der Polizeiinspektion Straßenhaus mitgeteilt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

