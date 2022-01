Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

Bruchhausen (ots)

Im Laufe des Samstags, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter den Reifen eines geparkten Pkw in der Weinbergstraße in Bruchhausen. Beim Wegfahren hörte der Besitzer des Fahrzeugs ein klackerndes Geräusch und stellte bei einer sofortigen Nachschau eine Schraube fest. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme schilderte der Geschädigte, dass gleicher Vorfall bereits Mitte Dezember passiert war, was aber nicht angezeigt wurde. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

