Polizei Warendorf

POL-WAF: Freckenhorst- Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 04.08.2022, erhielt die Polizei Kenntnis über einen schweren Verkehrsunfall auf der Straße Hoenhorst in Warendorf- Freckenhorst. Nach ersten Erkenntnissen befuhr gegen 17:30 Uhr ein 64-jähriger Pkw Fahrer aus Ennigerloh die Straße Hoenhorst in Richtung Römerweg. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Mann mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann verstarb trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf etwa 31000 Euro geschätzt. Vor Ort unterstützten Kräfte des Verkehrsunfallaufnahme- Team des Polizeipräsidiums Münster bei der Unfallaufnahme.

