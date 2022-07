Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Castell: Erneut mehrere Autos zerkratzt - Zeugen meldeten Tatverdächtige

Bonn (ots)

In der Nacht zu Dienstag (26.07.2022), gegen 00:25 Uhr, meldeten aufmerksame Zeugen der Bonner Polizei eine Frau, die auf der Drususstraße mehrere Autos zerkratzt haben soll.

Ein Streifenteam der City-Wache eilte daraufhin zum Tatort, von wo sich die Tatverdächtige zwischenzeitlich entfernt hatte. Nach Rücksprache mit den Zeugen konnte die Frau daraufhin in ihrer Wohnung im Nahbereich angetroffen werden. Zur Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde sie ins Polizeipräsidium gebracht, von wo sie nach ersten Maßnahmen in der Nacht wieder entlassen wurde.

Zuvor hatten die Beamten im Verlauf der Drususstraße insgesamt 13 zerkratzte Pkw festgestellt. Dort war es in den vergangenen Monaten immer wieder zu gleichgelagerten Sachbeschädigungen gekommen (siehe dazu auch unsere Meldung vom 29.06.2022, 12:57 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5260716). Das Kriminalkommissariat 15 führt nun die weiteren Ermittlungen, in deren Rahmen nun auch geprüft wird, ob die Tatverdächtige für weitere Sachbeschädigungen verantwortlich ist. Zeugen, die zurückliegend in der Drususstraße verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den geschilderten Straftaten gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail an KK15.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

