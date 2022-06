Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Castell: Unbekannte beschädigten zwölf Autos

Bonn (ots)

Mutmaßlich in der Nacht zu Mittwoch (29.06.2022) beschädigten Unbekannte bis 06:30 Uhr insgesamt zwölf Fahrzeuge, die in der Drususstraße zwischen Am Römerkastell und der Nordstraße parkten. Alle Autos wurden an der dem Gehweg zugewandten zerkratzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem verdächtige Personen aufgefallen sind oder wer Angaben zum Tatgeschehen machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 zu melden.

