POL-EU: Kirmesbilanz zum Wochenende

53879 Euskirchen (ots) - Am Samstag den 29.10.2022 bog ein Autofahrer (50 Jahre) aus Euskirchen von der Straße Im Schilderfeldchen in die Unitasstraße ab. Unmittelbar nach dem Abbiegevorgang kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen parkenden Pkw. Hiernach verlor er die Kontrolle über sein Auto und beschädigte in der Folge 4 weitere parkende Pkw bevor er zum Stehen kam. Insgesamt entstand ein ...

mehr