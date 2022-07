Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fahrzeugbrand frühzeitig gelöscht

Nümbrecht (ots)

Am späten Dienstagabend (12. Juli) haben Unbekannte versucht, ein in der Eckenbacher Straße abgestelltes Auto anzuzünden. Gegen 23.30 Uhr war der Feuerwehr eine von einem geparkten Auto ausgehende Rauchwolke gemeldet worden. Mit einem Feuerlöscher konnten Anwohner den Brand allerdings schon löschen, bevor die Feuerwehr eintraf. Der Spurenlagen nach hatten Unbekannte einen Reifen des Autos in Brand gesetzt. An dem Wagen entstand nur geringer Schaden. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

