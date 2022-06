Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Streit um Unfallschaden am Auto

Schlotheim (ots)

Streit um einen Unfallschaden gab es am Mittwochabend in Schlotheim. Ein 7-Jähriger war in der Straße Auf der Ohm mit seinem Fahrrad gegen einen geparkten Mercedes gefahren. Infolgedessen stürzte der Junge. Am Auto entstand geringer Sachschaden. Beim Eintreffen der Polizei wurde der Vater des Kindes am Unfallort angetroffen. Er bestritt die Beteiligung seines Sohnes am Unfall. Eine Zeugin beobachtete jedoch den Unfallhergang.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell