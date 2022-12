POL-PDKL: Trunkenheit im Straßenverkehr

Kusel (ots) - Am frühen Morgen des 25.12.2022 ist es zu einem Brand auf dem Parkplatz des Musikantenkreisels in Kusel gekommen. Aufmerksame Bürger meldeten gegen 05:45 Uhr ein Feuer in Höhe der dortigen Corona-Teststation. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass eine Dixi-Toilette, welche sich direkt hinter dem Metallcontainer der Teststation befindet in Vollbrand stand. Das Feuer konnte durch starke Kräfte der ...

mehr