POL-PDPS: Ladendiebstahl

Zweibrücken (ots) - Am Samstagabend kam es gegen 18:45 Uhr auf der Wattweilerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit einem weißen Dacia Sandero die Wattweilerstraße in Richtung Wattweiler. In Höhe des Anwesens Wattweilerstraße 56 kam es im Begegnungsverkehr zu einer Kollision mit einem roten Sportwagen mit ZW-Kennzeichen. Der unfallbeteiligte Fahrer des Sportwagens setzte seine Fahrt im Anschluß in Richtung ...

