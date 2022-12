Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 18:45 Uhr auf der Wattweilerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit einem weißen Dacia Sandero die Wattweilerstraße in Richtung Wattweiler. In Höhe des Anwesens Wattweilerstraße 56 kam es im Begegnungsverkehr zu einer Kollision mit einem roten Sportwagen mit ZW-Kennzeichen. Der unfallbeteiligte Fahrer des Sportwagens setzte seine Fahrt im Anschluß in Richtung Friedrich-Ebert-Straße fort, ohne sich weiter um die Sache zu kümmern. Zumindest an dem Dacia entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 EUR am linken Außenspiegel. Zeugen und der Unfallbeteiligte werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

