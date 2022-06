Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrugsmasche "Urlaubsbekanntschaft"

Unkel (ots)

Freitagmittag wurde ein 79-jähriger aus Erpel von einem Mann aus dem Auto heraus angesprochen, da man sich doch aus dem Italienurlaub kennen würde. Da der Geschädigte tatsächlich einmal in Italien war, schenkte er dem Ansprecher Glauben und stieg zu ihm ins Auto, um sich in ein Gespräch verwickeln zu lassen. In der Folge schenkte der Täter dem älteren Herrn aus Erpel hochwertige Kleidung, jedoch vor dem Hintergrund ihn anschließend um Geld zu bitten, da er dringend zum Flughafen müsse. Geistesgegenwärtig erkannte der Erpeler den Betrugsversuch und stieg aus dem Auto aus.

Der Täter sei ca. 50 Jahre alt gewesen, südländisches Erscheinungsbild und habe hochwertige Kleidung getragen. Er sei zudem in einem Audi A3 mit Kölner Zulassung unterwegs gewesen.

Die Polizei Linz möchte den Vorfall zum Anlass nehmen jedermann im Hinblick auf die neu aufgetretene Betrugsmasche zu sensibilisieren. Sollten Sie von jemandem angesprochen worden sein oder haben gar jemandem Geld ausgehändigt, verständigen sie umgehend die Polizei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell