POL-PDNR: Häusliche Gewalt

Wissen (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 01./ 02.06.2022, ereignete sich im Bereich der Baustelle in der Rathausstraße in Wissen ein Diebstahl von Werkzeug. Noch unbekannte Täter stahlen einen elektrischen Bohrhammer, eine 50 m Kabeltrommel sowie ein Stromaggregat. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail ...

mehr