POL-PDNR: Wissen - Diebstahl von Werkzeug

Linz am Rhein (ots) - Am Donnerstagabend, gegen 22:30 Uhr, meldete eine Mutter aus Linz ihren 9-jährigen Jungen bei der Polizeiinspektion in Linz als vermisst. Der Junge war am Abend mit einer Bekannten der Mutter am Scherer Shopping in Linz und im dortigen Norma-Markt einkaufen. Nach Angaben der Zeugin sei der Junge gegen 19:30 Uhr plötzlich verschwunden gewesen. ...

