Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Zoll verhindert Pkw-Schmuggel Sportwagen im Wert von 90.000 EUR sichergestellt

Singen (ots)

Geisingen/Landkreis Tuttlingen: Zöllner des Hauptzollamts Singen haben am 22.04.2022 auf einem Parkplatz an der Autobahn 81, Höhe Geisingen, den Schmuggel eines Sportwagens im Wert von 90.000 EUR verhindert.

Dabei hätte sich der Transporteur des Fahrzeugs viel Ärger ersparen können, wenn er zuvor auf die Zöllner gehört hätte. Denn der 30-jährige Pole fiel den Zöllnern bereits am Zollamt Bietingen auf. Dort versuchte er den auf seinem Autotransporter verladenen Sportwagen zunächst ohne die erforderlichen Zollformalitäten aus der Schweiz in die EU einzuführen. Die Zöllner machten ihn darauf aufmerksam, dass für die Abfertigung des Fahrzeugs schriftliche Zollpapiere erforderlich wären. Daraufhin drehte der Mann mit seinem Autotransporter um und fuhr zurück in die Schweiz. Wenige Stunden später wurde ihm jedoch eine Zollstreife auf der Autobahn 81 zum Verhängnis, da der Mann mit seiner wertvollen Fracht offensichtlich einen anderen Grenzübergang zur Einreise nach Deutschland nutzte. Die erforderlichen Zollpapiere konnte er nicht vorlegen. Wegen des Nichtanmeldens des Fahrzeugs wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet. Da er die Einfuhrabgaben von über 27.000 EUR nicht entrichten konnte, wurde der Sportwagen sichergestellt.

Original-Content von: Hauptzollamt Singen, übermittelt durch news aktuell