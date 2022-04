HZA-SI: Scharfe Schusswaffe im Handschuhfach Zoll entdeckt bei Kontrolle geladenen Revolver

Singen (ots) - Am 23. Februar 2022 beraten die Hauptzollämter in Baden-Württemberg telefonisch zu Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten beim Zoll Am 23.02.2022, zwischen 14:00 und 19:00 Uhr, können Ausbildungsplatz- oder Studienplatzsuchende den Telefontag der Hauptzollämter in Baden-Württemberg nutzen, um im ...

mehr