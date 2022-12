Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Bei Sachbeschädigung Schnittverletzung zugezogen

Polizei Pirmasens (ots)

Am 03.12.2022, gegen 21:00 Uhr, wurde hiesige Dienststelle zu einer Sachbeschädigung in der Straße An der Priesterwiese in Pirmasens gerufen. An einer Wohnungsabschlusstür eines Mehrfamilienhauses war eine Scheibe eingeschlagen worden. Der Täter war bei Erscheinen der Beamten nicht mehr vor Ort. Es stellte sich heraus, dass der 35-jährige Täter wegen Schnittverletzungen bereits ins Städtische Krankenhaus Pirmasens gebracht worden war. Bei der späteren Befragung des 35-jährigen im Krankenhaus wurde ermittelt, dass er wegen der dauerhaften Ruhestörung an die Türe der Verursacherin des ruhestörenden Lärms geschlagen und sich dabei an der durch den Schlag zerbrochenen Scheibe verletzt hatte. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell