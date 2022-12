Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Am 02.12.2022 wurde eine Verkehrsunfallflucht in der Bodentalstraße in Zweibrücken gemeldet. Hierbei wurde die Fassade eines Wohnhauses beschädigt. Möglicherweise wurde der Unfall durch ein wendendes Fahrzeug verursacht. Der Unfallzeitraum kann durch den Geschädigten auf die Zeit vom 30.11.2022 ca. 15:00 Uhr bis zum 01.12.2022 ca.16:00 Uhr eingegrenzt werden. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell