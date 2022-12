Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rodalben - Fahren ohne Fahrerlaubnis mit getuntem Kleinkraftrad

Polizei Pirmasens (ots)

In der Lindersbachstraße in Rodalben wurde am 02.12.2022, kurz nach 18:00 Uhr, ein Roller und dessen Fahrzeugführer kontrolliert. Der Streife war aufgefallen, dass der Roller statt der erlaubten 25 km/h mit geschätzten 60 km/h unterwegs war. Die Befragung des 16-jährigen Fahrers ergab, dass in dem Roller ein zusätzliches Steuergerät verbaut war, welches dem Roller eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h ermöglichte. Die Weiterfahrt wurde untersagt, das Steuergerät sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. |pips

