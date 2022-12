Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rodalben - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Polizei Pirmasens (ots)

In der Fohnbachstraße in Rodalben wurde am 02.12.2022, gegen 17:30 Uhr, ein Transporter mit PS-Stadtkennzeichen kontrolliert. Bei der Überprüfung der mitgeführten Papiere stellte sich heraus, dass der 23-jährige Fahrzeugführer eine Fahrerlaubnis vorlegte, welche ihn lediglich für maximal sechs Monate zum Führen von Fahrzeugen in Deutschland berechtigte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. |pips

