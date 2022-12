POL-PDPS: Pirmasens - Reifen an Transporter zerstochen

Bechhofen (ots) - Am Donnerstag, dem 01.12.2022, gegen 16:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Zweibrücken mitgeteilt, dass in Bechhofen ein Wohnhaus in Flammen stehe. Die Feuerwehr und Rettungsdienste waren gleichzeitig in Kenntnis gesetzt worden. Beim Eintreffen der Kräfte in Bechhofen konnte festgestellt werden, dass der Anbau eines Wohnhauses, welcher vornehmlich aus Holz und Plastik bestand, in Brand geraten war. Zwar konnte das Feuer durch die Feuerwehr recht schnell ...

