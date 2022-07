Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Marl

Am Haselnußweg hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Hauses auf und betraten auf diese Weise die Wohnräumlichkeiten. Sie durchsuchten die Räume und Behältnisse und flüchteten schließlich unerkannt von dort. Ob etwas entwendete wurde, kann noch nicht gesagt werden. Der Einbruch fand zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag statt.

Zu einem weiteren Wohnungseinbruch kam es am Freitag, zwischen 10 Uhr und 14 Uhr. Hier hebelten unbekannte Täter "Am Mährenkamp" auch ein Fenster eines Hauses auf und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Mit Schmuck entkamen sie dann unerkannt.

Recklinghausen

Kurz nach 20 Uhr traf ein 87-jähriger Wohnungsinhaber am Freitag einen unbekannten Mann in seinem Wohnzimmer an. Der Recklinghäuser hörte verdächtige Geräusche aus seinem Esszimmer und sah nach. Dabei erkannte er dann den fremden Mann, der sofort die Flucht ergriff und über die Brucknerstraße davon rannte. Anschließend stellte der 87-Jährige fest, dass noch weitere Zimmer und Schränke von dem Mann aufgesucht und durchwühlt worden waren. Eine nähere Täterbeschreibung liegt nicht vor. Ob der Mann Beute gemacht hat, kann noch nicht gesagt werden.

Ein auf Kipp stehendes Fenster öffneten Unbekannte, indem sie hindurch griffen und den Hebel umlegten. Sie betraten die Wohnung, durchsuchten die Wohnung und entwendeten diverse Schmuckgegenstände. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Der Einbruch fand am Sonntag, gegen 20.40 Uhr statt. Der Wohnungsinhaber war während der Tat zugegen, bemerkte die Eindringlinge jedoch nicht.

Datteln

Mehrere technische Gegenstände, Spirituosen, Autoschlüssel und andere Gegenstände entwendeten bislang Unbekannte aus einem Haus an der Marktstraße. In der Zeit von Freitagabend bis Samstagnachmittag hebelten sie eine Hintertür auf und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Sie durchsuchten das Haus und verteilten Lebensmittel auf den Böden und den Arbeitsflächen der Küche und auf Schränken. Sie entwendeten zudem einen Hyundai Kona mit RE(cklinghäuser) Kennzeichen.

Bottrop

An der Rentforter Straße hebelten bislang Unbekannte ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten das Wohnhaus nach Diebesgut. Sie verließen das Haus durch den Wintergarten und entkamen unerkannt. Zum möglichen Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden.

Dorsten

Aus einem Büro an der Schollbrockstraße entwendeten unbekannte Täter eine Bohrmaschine und ein Tablet. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Das Büro liegt in einem Mehrfamilienhaus. Zudem betraten sie eine derzeit nicht bewohnte Wohnung. Zugang verschafften sie sich über die Haustür, die sie aufhebelten. Die Tatzeit liegt zwischen dem späten Samstagabend und dem frühen Sonntagmorgen.

Unbekannte hebelten zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen ein Fenster einer Kindertagesstätte an der Marler Straße auf und gelangten so ins Innere. Im Keller hebelten sie noch eine Zwischentür auf, um ihre Suche nach Wertgegenstände fortsetzen zu können. Nachdem sie aus einer Bürotür eine Glasscheibe entfernt hatten, betraten sie den Raum und nahmen ein Tablet mit. Sie entkamen letztlich unerkannt. Nähere Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell