Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: U-Haft nach Raub

Recklinghausen (ots)

Nach dem Raub eines Handys sitzt ein 43-Jähriger (ohne festen Wohnsitz) nun in Untersuchungshaft.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der Mann am Samstagabend, gegen 19.10 Uhr, mit zwei Bekannten an der Großen-Perdekamp-Straße getroffen. Dabei sei er dann plötzlich handgreiflich geworden. Zunächst habe er eine 38-jährige Recklinghäusern in den Schwitzkasten genommen, um ihr das Handy zu entwenden. Dann habe er, als er mit dem Handy flüchten wollte, noch einen 49-jährigen Recklinghäuser geschlagen, der wohl versucht hatte, ihn aufzuhalten. Im Anschluss rannte er in Richtung Dortmunder Straße davon. Polizisten griffen den Mann dann aber im Rahmen der Fahndung auf der Wickingstraße auf und nahmen ihn vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum wurde der Mann am Sonntag einer Haftrichterin (AG Recklinghausen) vorgeführt, die einen Haftbefehl erließ. Nun sitzt er in U-Haft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell