POL-RE: Dorsten: Feuer auf Feld - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots) - An der Kreuzung Lange Straße/Konrad-Adenauer-Allee ist am späten Sonntagnachmittag eine Radfahrerin aus Gladbeck angefahren und leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 70-jährige Autofahrerin aus Gladbeck gegen 17.10 Uhr von der Lange Straße auf die Konrad-Adenauer-Allee fahren und stieß dabei mit der Radfahrerin zusammen, die von rechts kam und auf dem Radweg in ...

mehr