POL-RE: Oer-Erkenschwick: Mädchen angesprochen und belästigt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Mann, der in der Einkaufspassage am Berliner Platz ein 13-jährigen Mädchen belästigt haben soll. Außerdem wird nach zwei Frauen gesucht, die dem Mädchen geholfen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen passierte das Ganze am Freitagnachmittag, gegen 17 Uhr. Ein älterer Mann mit Rollator soll das Mädchen aus Oer-Erkenschwick angesprochen und ihr Geld für sexuelle Handlungen angeboten haben. Das Mädchen rannte daraufhin weinend weg. Zwei Frauen kümmerten sich um die 13-Jährige. Am Sonntag zeigte der Vater des Mädchens dann die sexuelle Belästigung an. Wer Hinweise zu dem Vorfall machen kann - vor allem die beiden Frauen - werden gebeten, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 0800/2361 111.

