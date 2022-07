Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall und Verkehrsgefährdung

Frankenthal (ots)

Am 13.07.2022, gegen 08.50 Uhr, befuhr eine 73-jährige Frau aus Lambsheim die L 522 in Richtung Frankenthal. Als sie zwei vor ihr fahrende Traktorengespanne überholen wollte, bemerkte sie einen Pkw im Gegenverkehr und scherte zwischen den beiden Traktorengespannen wieder ein, hierbei touchierte sie den Anhänger des vorderen Traktorgespanns und ihr vorderer rechter Reifen platzte. Schaden am Anhänger entsteht durch den Unfall nicht. Der entgegenkommende Pkw, nach Zeugenaussagen ein schwarzer Audi, musste, um eine Kollision zu vermeiden, bis zum Stillstand abbremsen, hiernach setzte er seine Fahrt fort. Der bislang unbekannte Fahrer wird gebeten, sich bei der Polizei Frankenthal als Zeuge zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

