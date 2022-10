Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall im Kreisverkehr - Radfahrer verletzt

Immendingen (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall im Kreisverkehr auf der Schwarzwaldstraße am Samstagmorgen verletzt worden. Ein 42 Jahre alter Fahrer eines Mitsubishi fuhr von der Bachzimmerer Straße kommend in den Kreisverkehr ein. Dabei prallte der Autofahrer mit einem im Kreisverkehr fahrenden 33-jährigen Radfahrer zusammen. Der 23-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Am Fahrrad entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe, den Schaden am Mitsubishi schätzte die Polizei auf rund 800 Euro.

