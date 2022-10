Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau/ Lkr. Tuttlingen) Unfall mit Blechschaden

Mühlheim an der Donau (ots)

Einen Unfall mit Blechschaden hat ein Autofahrer am Samstag gegen 10.30 Uhr auf der Straße "Am Lippach" verursacht. Ein 92-jähriger Fahrer eines Renault war auf der Straße "An der Steig" unterwegs und bog nach rechts in die Straße "Am Lippach" ab. Hierbei stieß der Mann auf der Kreuzung mit einem 59-jährigen BMW Fahrer zusammen, der aus Richtung dem Bauhof Mühlheim herkam. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 27.500 Euro.

