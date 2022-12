Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Polizei Pirmasens (ots)

Am 03.12.2022, gegen 15:20 Uhr, wurde in der Hauptstraße in Pirmasens ein PKW und dessen Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der 28-jährige Fahrzeugführer einen Führerschein vorlegte, der ihn lediglich dazu berechtigte, ein halbes Jahr in Deutschland ein Auto zu fahren. Die Überprüfung ergab, dass der Fahrzeugführer jedoch bereits erheblich länger in Deutschland wohnhaft war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. |pips

