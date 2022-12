Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Alkoholisiert unterwegs

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Am 02.12.2022 gegen 16:30 Uhr wurde der Polizei ein Renault gemeldet, welcher in einer sehr auffälligen Fahrweise in der Zweibrücker Straße in Zweibrücken/Oberauerbach unterwegs sei. Durch die Streife konnte der PKW am Straßenrand stehend festgestellt werden. Bei der 66-jährigen Fahrerin des Renault konnte direkt starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,60 Promille. Die Frau wurde zur Dienststelle gebracht. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Gegen die Fahrerin wurde eine Strafanzeige wegen einer Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr erstattet.|pizw

