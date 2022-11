Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugen gesucht! Versuchter Einbruch in Lachen-Speyerdorf

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 05.11.2022 gegen 21:30 Uhr ging auf PI Neustadt ein Einbruchalarm bei der Firma Bofrost Im Altschenschemel in Lachen-Speyerdorf ein. Bei Eintreffen der Polizei waren keine Täter mehr vor Ort, es konnte lediglich eine aufgebrochene Seitentür festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter jedoch nichts. Vermutlich wurden sie durch den lauten akustischen Alarm erschreckt und in die Flucht geschlagen. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Einbruchsdiebstahls wurde aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich der genannten Örtlichkeit machen können, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

