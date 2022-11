POL-PDNW: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Laumersheim (ots) - Im Tatzeitraum 02.11.2022 14:30 Uhr bis 04.11.2022 16:40 Uhr kam es im Ortsgebiet Laumersheim zu drei Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Hierbei wurden an einer Hausfassade in der Mühlstraße, an der Fassade der Schule in der Schulstraße, sowie an einer Grundstücksmauer in der Hauptstraße mit roter Farbe u.a. die Schriftzüge "Fuck ...

