BPOL-F: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte der Bundespolizei am Samstag zwei Haftbefehle vollstreckt. Bei Routinekontrollen im Hauptbahnhof war den Beamten zuerst ein 17-jähriger Jugendlicher ins Netz gegangen, gegen den das Amtsgericht Gelnhausen wegen der nicht Beachtung von Auflagen einen Haftbefehl erlassen hatte. Bei der zweiten Festnahme handelte es sich um einen 30-jährigen wohnsitzlosen Mann, den die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main suchte. Wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls hatte der Mann noch eine Freiheitsstrafe von 149 Tagen zu verbüßen. Der Jugendliche wurde in eine Jugendarresteinrichtung und der 30-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert

